MST denuncia: PM de Minas Gerais ateia fogo no acampamento Quilombo Campo Grande (vídeo)

O objetivo, de acordo com o MST, é tentar retirar as famílias do local edit

Revista Fórum - O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) denunciou no início da tarde desta quinta-feira (13) que a Polícia Militar, sob o comando do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ateou fogo no Acampamento Quilombo Campo Grande para tentar retirar as famílias.

🚨URGENTE | Sob comando do covarde governador de Minas Gerais, @RomeuZema, a Polícia Militar ateia fogo no Acampamento Quilombo Campo Grande para tentar retirar as famílias. A vida das famílias Sem Terra estão em suas mãos governador! Retire a polícia do acampamento!#ZemaCovarde pic.twitter.com/g9U0k96bnr — MST Oficial (@MST_Oficial) August 13, 2020

