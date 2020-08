MST entra com recurso no STJ para impedir despejo em quilombo de Minas Gerais

De acordo com o MST, o recurso pede a "reversão da ordem ilegal de despejo" de cerca de 450 famílias do Quilombo Campo Grande edit

247 - O MST entrou com recurso nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pedindo a suspensão da ação de despejo de cerca de 450 famílias que vivem no Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais.

"O MST entrou com um pedido no (STJ) Superior Tribunal de Justiça para reversão da ordem ilegal de despejo e está convocando mobilizações em todas as redes sociais com a TAG #ZemaCovarde e #SalveQuilombo", informou o MST pelo Twitter.

O governador de Minas havia anunciado que a ação de despejo estaria paralisada, o que não aconteceu.

Esta escena del @MST_Oficial frente a la policía militar de Minas Gerais, durante una pandemia y con más de 30hs. de resistencia en pie para impedir el desalojo de las familias del Campamento Quilombo Campo Grande. pic.twitter.com/J4jzvo195h — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 13, 2020

