MST garante cesta de alimentos a mulher constrangida por bolsonarista por votar em Lula

Dona Ilza receberá alimentos do MST pelos próximos seis meses

247 - Está circulando na internet um vídeo no qual uma senhora é humilhada por um bolsonarista ao declarar seu voto no ex-presidente Lula (PT) no momento de uma doação.

O vídeo viralizou e gerou uma onda de repúdio ao apoiador de Jair Bolsonaro (PL), que divulgou as imagens dizendo que não daria mais "marmita" por ela declarar voto em Lula.

>>> Dona Ilza, humilhada por bolsonarista, diz que homem não pediu desculpas e que quer dar um abraço em Lula (vídeo)

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, por meio das campanhas de solidariedade, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) doou mais de 7 mil toneladas de alimentos e 2 milhões de marmitas para pessoas e famílias inteiras em situação de fome e insegurança alimentar em todas as grandes regiões do país.

O MST se solidarizou com Dona Ilza Ramos, de Itapeva (SP), e preparou uma cesta de alimentos da reforma agrária, produzidos pelas famílias assentadas, que deve ser entregue neste domingo.

A regional de Itapeva do MST já localizou dona Ilza e manterá a entrega de cestas nos próximos seis meses para a sua família.

O homem que aparece nas imagens, gravando o vídeo e constrangendo a moradora, chama-se Cassio Joel Cenali. Ele é morador de Itapeva, empresário e atua no ramo agropecuário.

