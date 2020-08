​MST-MG denuncia prosseguimento de despejo e prisão do Pastor Otelino

Movimento Sem Terra de Minas Gerais (MST-MG) denunciou a continuidade de despejo ilegal no Acampamento Quilombo Campo Grande e a prisão do Pastor Otelino, que aconteceu na segunda-feira, após o assestado tentar oficializar uma queixa da ilegalidade da ação do estado com um Boletim de Ocorrência edit

247 - O Movimento Sem Terra de Minas Gerais (MST-MG), mais uma vez, denunciou o prosseguimento de despejo ilegal no Acampamento Quilombo Campo Grande. A Polícia Militar (PM) também prendeu na segunda-feira (24) o Pastor Otelino, que buscava oficializar uma queixa da ilegalidade da ação do estado com um Boletim de Ocorrência (BO).

Assentando, Otelino é agricultor orgânico certificado e integrante da cooperativa CAMPONESA, que atua na luta pela terra há pelo ao menos 15 anos.

O MST já apresentou outra denúncia, contra o despejo de área que excede a determinação da liminar judicial e contra a destruição de casas e lavouras de 14 famílias. As ações do PM e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, continuam contra as famílias do Acampamento Quilombo Campo Grande mesmo após 56 horas de tensão.

“Alertamos todas e todos sobre os desdobramentos desse processo. A luta continua e precisamos estar atentas e fortes para seguir denunciando as violências e ilegalidades cometidas contra os povos do campo. Despejo zero”, diz comunicado do MST.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.