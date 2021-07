MTST faz manifestação em SP por mais moradia popular

Organizadores do ato afirmam que o objetivo é cobrar mais recursos do estado para habitação de interesse social edit

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realiza nesta quinta-feira (8) em São Paulo uma manifestação reivindicando moradia popular.

O grupo de manifestantes caminhou por vias da zona sul da capital paulista rumo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, no Morumbi.

Organizadores do ato afirmam que o objetivo do protesto é cobrar mais recursos do estado para habitação de interesse social. Além disso, a manifestação também cobra celeridade nos projetos já prometidos pelo governo paulista.

