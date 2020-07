MTST faz passeata contra despejos em São Paulo durante pandemia

247 - O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) realiza uma passeata, nesta quinta-feira, 30, em São Paulo, para exigir a suspensão dos despejos e das reintegrações de posse durante a pandemia de coronavírus. Os manifestantes também pedem a liberação de recursos para moradia.

O coordenador nacional do movimento, Guilherme Boulos (PSOL), disse ao Uol que, apesar de defender o distanciamento social, a marcha ocorre “como último recurso, porque as pessoas estão desesperadas”.

“Muitas correm o risco de serem jogadas na rua nas próximas semanas, ou seja, de perderem o seu teto em meio à pandemia, se os despejos e as reintegrações de posse não forem suspensos. Muitos não estão conseguindo pagar aluguel no final do mês porque ficaram desempregados", afirmou.

O trajeto da passeata teve início na avenida Francisco Morato e vai até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Boulos diz que a manifestação é para “dialogar” com o governo de João Doria (PSDB), “mas o governo não quer dialogar”. Ele ainda afirma que em outros países do mundo os despejos foram suspendidos durante a pandemia. “A solução adotada pelo governo na pandemia tem sido despejar pessoas e congelar recursos para moradia", reforçou.

A @jubasso_juntas explica porque os sem-teto estão agora em marcha para o Palácio dos Bandeirantes. pic.twitter.com/SEpnRYFqYy — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 30, 2020

Enquanto ônibus manobram, manifestantes do MTST tomam conta da porta do estádio. #trmorumbi pic.twitter.com/rbJM4A6Sfu — Ana Canhedo (@anacanhedo) July 30, 2020

