Mulher Abacaxi se filia ao PDT e sonha alto: "serei presidente do Brasil"

247 - Conhecida como Mulhr Abacaxi, Marcela Porto, caminhoneira trans, resolveu se filiar ao PDT em ato que aconteceu na Câmara Municipal de Maricá (RJ). Ela tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram.

O convite foi do vereador na Câmara Municipal de Maricá e vice-presidente municipal do PDT. "Estou muito feliz e tenho pretensões políticas sim. O PDT é um partido que abraça a diversidade. Me senti acolhida. Já pretendo me candidatar nas próximas. E crescer na política mostrando que estou disposta a trabalhar para o povo. Serei presidente do Brasil", disse ela.

A pedetista mora em Maricá, onde também tem sua empresa de transporte de minérios. Ela teve grande destaque na mídia no carnaval deste ano.

