Mulher chama empresária de 'macaca' e é presa em flagrante pelo crime de racismo no Rio

Apoie o 247

ICL

247 - A empresária Fabiana Garcia Cunha da Silva, juntamente com outras duas mulheres, registrou uma queixa por racismo contra Maria Cristina Rodrigues dos Santos, de 53, na 16ª DP (Barra da Tijuca), na tarde desta quarta-feira (5). A acusada foi detida em flagrante pelo crime de injúria por preconceito.

De acordo com o jornal O Globo, Fabiana alegou que estava em uma fila dos caixas eletrônicos de uma agência bancária localizada em um shopping na Barra da Tijuca, quando a Maria Cristina começou a desferir ofensas racistas e a gritar que não conseguia fazer as operações que desejava pelo fato de pessoas negras estarem no local.

“Ela saiu da agência e estava visivelmente alterada, talvez insatisfeita por não ter conseguido resolver o que foi fazer. Foi para o caixa eletrônico, do lado de fora onde eu estava numa fila, e começou a falar que negros não prestam e quando não fazem na entrada fazem na saída e, entre outras agressões verbais, me chamou de macaca”, disse Fabiana.

PUBLICIDADE

Ainda segundo ela, ao chegar na delegacia, a agressora contou outra versão do acontecido e disse que a empresária é quem tinha “jogado praga nela”. No Boletim de ocorrência, Maria Cristina alegou que "tudo se tratava de bruxaria e que não teria cometido nenhum crime".

“Ela tentou dar uma de louca. Infelizmente, o racismo está enraizado. Algumas vezes a gente tenta deixar para lá, mas não dá para fingir que não está vendo e deixar passar. Não é só por mim, mas também pelo meu filho e por outras pessoas negras. Isso tem de acabar. Só quem passa por isso é que sabe. Foi muito triste o que aconteceu, mas a justiça vai ser feita. Pelo menos fizemos a nossa parte”, relatou Fabiana à reportagem.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE