Mulher com dívidas trabalhistas, cercada luxo, tem bens penhorados e é enquadrada por juíza: nada melhor que uma Louis Vuitton

247 - Uma mulher com uma dívida trabalhista de R$ 30 mil há 13 anos teve itens pessoais de luxo, como um casaco e um par de tênis da marca Louis Vuitton, penhorados após decisão judicial.

No documento, obtido pelo G1 nesta terça-feira (7) e publicado no portal, a juíza Samantha Mello, da 5ª Vara do Trabalho de Santos, no litoral de São Paulo, determinou também a apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CHN) da devedora. "Nada melhor do que uma Louis Vuitton", disse a juíza.

Na decisão, a magistrada alegou que, a partir do alto padrão de vida divulgado pela mulher, com itens luxuosos e viagens internacionais, ela só "não quita a sua dívida trabalhista porque não quer". A juíza afirmou, ainda, que a acusada "não tem interesse em honrar um compromisso financeiro oriundo de um trabalhador". A identidade da vítima e o serviço executado por ela à devedora não foram divulgados no processo.

