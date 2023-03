Mulher consegue pedir socorro e é resgatada de túmulo em cemitério no interior de Minas

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 36 anos, que não teve sua identidade revelada, passou por momentos de desespero após ser resgatada viva na manhã desta terça-feira (28) de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira.

De acordo com a Polícia Militar (PM), coveiros chamaram os militares após perceberem que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco. Um vídeo gravado pelos militares, de acordo com o G1, conta como foi o registro da ocorrência.

Segundo relato da mulher à PM, o crime foi cometido em função do ''extravio" de drogas e armas que estavam com ela. A Polícia Civil também confirmou a motivação, ao apontar desacerto referente a uma arma de fogo. Entenda mais abaixo.

Ao chegar no cemitério, os policiais ouviram pedidos de socorro. Quando abriram o túmulo, encontraram a mulher com ferimentos na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e levou a vítima para o Hospital São João Batista.

