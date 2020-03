Mulher de 76 anos morre em SP e é a segunda vítima do Coronavírus no Brasil

Uma idosa de 76 anos que estava internada em um hospital em São Paulo morreu e é a segunda vítima fatal do coronavírus no Brasil. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Rádio Bandeirantes edit

247 - Uma idosa de 76 anos que estava internada em um hospital em São Paulo morreu e é a segunda vítima fatal do coronavírus no Brasil. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira pela Rádio Bandeirantes. Um rapaz de homem de 62 anos também faleceu em São Paulo vítima da doença.

As secretarias estaduais de saúde divulgaram, até as 9h30 desta terça-feira (17), que foram registrados 301 casos confirmados da doença. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de segunda-feira (16), apontava 234 infectados.

Em nível mundial são mais de 7 mil mortes em decorrência do coronavírus, de acordo com monitoramento da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.