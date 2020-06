Mulher de Queiroz recebeu R$ 174 mil em espécie antes de pagar tratamento no Einstein, diz MP

247 - A esposa de Fabrício Queiroz, preso na manhã desta quinta-feira 18 pela Polícia Civil de São Paulo, na cidade de Atibaia, interior paulista, recebeu R$ 174 mil em espécie, de origem desconhecida, antes de pagar um tratamento de saúde do marido no Hospital Israelita Albert Einstein, segundo o Ministério Público.

O recebimento da verba foi um dos motivos para que o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, pedisse a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar. Queiroz foi internado em janeiro do ano passado, quando retirou um câncer no cólon.

"Documentos apreendidos na residência de Márcia Oliveira Aguiar demonstram que ela recebeu pelo menos R$ 174.000 (cento e setenta e quatro mil reais), em espécie, de origem desconhecida, e pagou as despesas do Hospital Israelita Albert Einstein também com dinheiro em espécie", diz trecho do despacho do juiz, ao qual o jornal O Globo teve acesso.

