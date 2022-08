Mulher denuncia estupro durante cirurgia em hospital de BH

Apoie o 247

ICL

247 - Uma mulher de 38 anos acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar ter sido estuprada em um hospital na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Após ser submetida a uma cirurgia, ela diz que, ao urinar, percebeu um líquido diferente que afirma ser esperma. A reportagem é do portal O Tempo.

A polícia foi acionada logo depois das 19h pelo marido da mulher. O casal deixou o papel higiênico e a "comadre" usada por pacientes guardados como prova. No quadro de anotações do quarto não tinha nenhuma informação sobre a mulher.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a mulher alegou que foi levada para a sala de cirurgia por uma enfermeira e lá viu um anestesista e outro homem não identificado. Em nenhum momento ela afirma ter visto o cirurgião. Ao acordar, já na sala de recuperação, a mulher diz ter visto outras pessoas e ficou por lá por um tempo maior, já que teria reportado sentir enjoos ao tomar anestesia geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No quarto foi onde a mulher reparou o esperma sair junto com a urina, conforme o boletim de ocorrência. Ela também diz ter visto, depois, que o short estava furado e também com vestígios de esperma. Antes da cirurgia, a vítima disse que não tinha nenhuma secreção vaginal e que a última relação foi há uma semana. Ninguém do hospital, segundo ela, coletou o material ou acionou o ginecologista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A enfermeira ouvida pela polícia disse que o marido da mulher chegou desesperado na enfermaria gritando que a mulher tinha sido estuprada. A responsável pela enfermagem tentou averiguar algum sangramento na região íntima da vítima, que estava úmida devido à urina. Foram acionadas a segurança e a supervisão do local, de acordo com a PM, que explicaram que em nenhum momento a mulher ficou sozinha ou na presença de apenas um homem. O cirurgião endossou a versão à PM. O anestesista disse que teve contato com a vítima na sala de admissão, que foi informado sobre os enjoos e por isso disse que ela ficaria um tempo maior na recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.