Mulher é agredida com facão por escutar samba da Grande Rio em homenagem a Exu e perde a visão

247 - A manicure Bruna Domingues Vaz foi agredida com um facão e perdeu a visão do olho direito depois que um desconhecido se incomodou com o fato de a vítima estar ouvindo o samba enredo da Grande Rio, escola campeã do carnaval carioca, que homenageou este ano o Orixá Exu.

O caso foi registrado em Itaboraí (RJ). O agressor está foragido há quase seis meses, segundo o G1.

Bruna estava em casa e o agressor em um bar ao lado. "Ele já veio com facão e não queria saber aonde ia pegar e em quem ia pegar. Eu estava na calçada, foi na hora que eu passei, e o facão veio me acertar".

