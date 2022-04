Mulher é encontrada morta em casa no Rio e marido confessa crime após ser capturado

Samy Foaud Hammad foi encontrado em um hotel no centro de Petrópolis, na Região Serrana edit

247 - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam hoje (30) Samy Foaud Hammad. Ele confessou a funcionários ter assassinado a própria esposa ontem (29) e estava em fuga desde então, informa reportagem é do portal UOL.

Samy matou Ayend Cristine Nascimento Hammad, sua mulher, no apartamento em que o casal morava, em Vila Isabel, zona norte da capital.

Dea acordo com o G1, a vítima estava com o rosto desfigurado por causa de agressões, e com sinais de estrangulamento. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e

Ele foi encontrado em um hotel no centro de Petrópolis, na Região Serrana, durante buscas feitas por homens da Delegacia de Homicídios, com apoio da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Segundo a Polícia Civil, o homem não resistiu à prisão após ser encontrado pelos policiais.

Samy fugiu do apartamento após cometer o crime, mas confessou ser o responsável pela morte em mensagens enviadas a dois de seus subordinados no Hospital Municipal Menino Jesus, onde Samy trabalhava.

investiga o caso.

Ayend Cristine é mãe de dois filhos e cursava pedagogia na UniRio.

