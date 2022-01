Mulher é expulsa do metrô por estar sem máscara (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma passageira do metrô de São Paulo, que estava sem máscara, foi expulsa de um vagão por outra mulher após uma discussão. No vídeo divulgado nas redes sociais no último domingo (09), as duas discutem e a que descumpre as medidas sanitárias tem seus pertences jogados para fora do trem. Ao tentar retornar para o interior do veículo, ela é impedida pela outra mulher, que a empurra.

Nas imagens, é possível ver que a ação acontece na Linha 1-Azul com desfecho na estação Carandiru, na Zona Norte da capital paulista.

“Me chama de safada de novo para ver se você não sai daqui agora”, diz passageira de máscara. Neste momento, ela se levanta do assento em que estava e se posiciona em pé, ao lado da outra mulher.

Mulher se recusa a colocar máscara em vagão de metrô e é expulsa por passageira: https://t.co/sBnd0IMJrn pic.twitter.com/opXq5soGR4 — O POVO (@opovo) January 13, 2022

A mulher de máscara é aplaudida pelos demais passageiros do vagão.

Em nota, a Companhia do Metropolitano de São Paulo disse que, “além de campanhas para o estímulo ao uso das máscaras, inseriu em seu aplicativo MetroConecta a opção de comunicar rapidamente sobre passageiros que não a utilizam, também capacitando seus colaboradores para orientá-los ou retirar o direito de viagem àqueles que insistirem no descumprimento”, informa o G1.

