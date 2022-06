Mulher é morta com golpes de foice pelo companheiro em assentamento do MST

Apoie o 247

247 - Edneia Ribeiro dos Santos, de 41 anos, foi assassinada nessa quinta-feira (23) a golpes de foice no assentamento Zequinha Nunes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), no município de São Joaquim de Bicas, na região central de Minas Gerais. O principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 42 anos que fugiu do local.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), Edneia chegou à UPA de São Joaquim de Bicas sem vida. Ela apresentava cortes no braço, nas costas e no lado direito do pescoço.

A briga, inclusive, não teria sido a primeira do casal.

A Polícia Civil recolheu a foice utilizada para matar a mulher.

