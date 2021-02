Mulher é presa após dizer 'vou ferrar esse preto' a policial militar em BH

De acordo com a PM, enquanto os militares atendiam a ocorrência aparentemente simples, uma mulher, que inicialmente não tinha envolvimento com a confusão, ficou provocando os envolvidos. O militar teria pedido para que ela se afastasse e ficasse em silêncio edit

247 - Uma mulher de 24 anos foi presa após disparar ataques racistas a um cabo da Polícia Militar (PM), na madrugada deste sábado (6), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem é do portal G1.

A corporação foi chamada por causa de uma briga de família no bairro Novo Horizonte. A discussão entre tia e sobrinho por causa de música alta terminou com um som quebrado.

De acordo com a PM, enquanto os militares atendiam a ocorrência aparentemente simples, uma mulher, que inicialmente não tinha envolvimento com a confusão, ficou provocando os envolvidos. O militar teria pedido para que ela se afastasse e ficasse em silêncio.Segundo o registro do boletim de ocorrência, depois disso, a mulher ficou agressiva, começou a gritar palavras pejorativas e disse: “Eu quero o nome desse policial, eu vou levar ele na corregedoria, eu vou ferrar esse preto”.

