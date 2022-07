Mulher é retirada de motociata em Juiz de Fora após gritar Lula e chamar Bolsonaro de corrupto

Apoie o 247

247 - Uma mulher foi retirada da motociata, realizada em Juiz de Fora (MG) nesta quinta-feira (15), que contou com a participação de Jair Bolsonaro (PL), após gritar o nome do ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) e chamar o atual ocupante do Palácio do PLanalto de corrupto. A passagem de Bolsonaro pelo município é a primeira desde que ele foi esfaqueado durante um ato da campanha eleitoral de 2018. Segundo o jornal O Globo, ela foi retirada do local por apoiadores do ex-capitão.

O aumento da violência política, insuflado principalmente por Jair Bolsonaro e seus apoiadores, tem causado preocupação com a segurança dos pré-candidatos à Presidência da República. Na semana passada, no Rio de Janeiro, militantes do PT foram atacados por um artefato explosivo com fezes. Em um outro episódio, um drone borrifou uma substância com forte odor no públicodurante um evento que contou com a participação de Lula.

No sábado (11), o guarda municipal e tesoureiro do PT no Paraná Marcelo Arruda foi assassinado durante a própria festa de aniversário, em Foz do Iguaçu, pelo agente penal bolsonarista Jorge Guaranho, A festa tinha o PT como tema da decoração.

