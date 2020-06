Mulher expulsa por Bolsonaro do Planalto é assessora do vereador Fernando Holiday

A youtuber Cris Bernat, expulsa do Palácio do Alvorada por Jair Bolsonaro após fazer questionamentos sobre as mortes causadas pela Covid-19, trabalha como assessora do gabinete do vereador Fernando Holiday (DEM-SP) edit

247 - A youtuber Cris Bernat, expulsa do Palácio do Alvorada, nesta quarta-feira (10), após questionar Jair Bolsonaro sobre as mortes causadas pela Covid-19, é assessora do vereador Fernando Holiday (DEM-SP).

Ao saber da informação, confirmada pelo próprio gabinete de Holiday, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (Sem Partido-SP) usou as redes sociais para afirmar que o caso vem sendo tratado pela mídia como um “escândalo”.

“Novo "escândalo" da mídia: "Bolsonaro manda apoiadora que o questionou se retirar". Só faltou contar o seguinte: a tal "apoiadora" é a youtuber @CrisBernart, que já foi nomeada assessora do vereador Fernando Holiday, líder do MBL, postou o parlamentar.

O vereador Fernando Holiday rebateu o deputado e disse que, “ao contrário do que o gado diz, ela não recebeu para isso. Não pertenço a mesma laia de quem usa dinheiro público para fazer manifestação”.

Holiday, que também é coordenador do Movimento Brasil Livre – que apoiou a eleição de Bolsonaro e agora busca se distanciar do governo -, disse, segundo reportagem do Metrópoles, que Cris Bernart “não é uma porta-voz do movimento. Mas certamente conta com nosso apoio. E, claro, ela teve seu dia de salário descontado do gabinete”.

Confira as postagens de Eduardo Bolsonaro e Fernando Holiday sobre o assunto.

Novo "escândalo" da mídia: "Bolsonaro manda apoiadora que o questionou se retirar".



Só faltou contar o seguinte: a tal "apoiadora" é a youtuber @CrisBernart, que já foi nomeada assessora do vereador Fernando Holiday, líder do MBL.



Mas claro, é só coincidência, tudo espontâneo! pic.twitter.com/qvtJ67IVFh — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 10, 2020

A @CrisBernart, que protestou de forma corajosa contra o presidente hoje, é sim minha assessora.



Mas, ao contrário do que o gado diz, ela não recebeu para isso. Não pertenço a mesma laia de quem usa dinheiro público para fazer manifestação.



Segue a prova. pic.twitter.com/CI12S9vLmF — Fernando Holiday 🇧🇷 (@FernandoHoliday) June 10, 2020

