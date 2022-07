Mulher leva socos no rosto após reclamar que homem urinou no lugar errado

Apoie o 247

247 - A estudante de Engenharia Isabela Ferreira, de 21 anos, prestou queixa contra Rafael Monteiro Leite por agressão. A jovem conta que ao pedir para o homem não urinar em público durante uma festa no Jockey Club do Rio, na Zona Sul, levou quatro socos no rosto, na madrugada desse domingo (17). A Polícia Civil autuou o suspeito por lesão corporal e ato obsceno, caso registrado na 15ª DP (Gávea). As informações foram publicadas nesta segunda-feira (18) em matéria do jornal O Globo.

Segundo Isabela, por volta de 2h10 de domingo, ela e um casal de amigos aguardavam a chegada de um carro de aplicativos. Eles estavam sentados em uma escada na entrada do Jockey e chamaram o segurança após Rafael urinar próximo ao trio.

"No mesmo momento, fui surpreendida por ofensas e um copo de bebida no rosto. Me levantei e comecei a discutir com o agressor que em todo momento tentou me intimidar e me coagir, e por fim, fui atingida por 4 socos no rosto. As pessoas em volta viram e vieram me ajudar e, mais uma vez, covardemente, Rafael fugiu e se escondeu em um camarote da festa", contou Isabela.

A produtora da Festa Salve Guanabara, Paloma De La Peña, evento que era realizado no local, foi chamada para dar suporte a Isabela. Ela encontrou a estudante após as agressões, quando Rafael tinha corrido, ao que parecia para fugir. "Nós perguntamos se a Isabela queria proceder para a delegacia. Ligamos para o 190, a polícia chegou em uns 20 minutos, chamaram outra viatura para os dois irem. A Isabela foi com dois amigos em um dos carros", disse.

Os dois foram levados para a 15ª DP (Gávea) para registrar o caso. Em nota, a Polícia Civil afirma que no caso, registrado como lesão corporal e ato obsceno, "o autor assinou um termo circunstanciado de ocorrência e o procedimento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim)".

Rafael ficou em silêncio na delegacia e disse que iria se manifestar em juízo.

