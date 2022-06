Mulher mata marido asfixiado após ele chamá-la de “velha e gorda”

Apoie o 247

247 - A polícia no município de Itajubá, no sul de Minas Gerais, prendeu duas mulheres, de 38 e 33 anos, no último sábado. Elas foram acusadas de matar, por asfixia, o marido da mais velha, um funcionário público da prefeitura, de 51 anos. A informação é do jornal O Tempo .

Sob o pretexto de testar a habilidade de imobilizar uma pessoa, a esposa pediu para amarrar o homem. Com o consentimento da vítima, atou as mãos e pés do marido e imobilizou-o. Quando não podia mais reagir, a mulher tampou a boca e nariz dele com uma peça de roupa, de modo a asfixiá-lo.

Com o homem desacordado, a mulher chamou a vizinha, a outra envolvida no crime, que já estava sabendo do plano. “Tá pronto o serviço”, disse. Ao constatarem a morte, pensaram em simular que a vítima havia engasgado com um pedaço de pão.

Após colocar um pedaço de pão na garganta do marido, a mulher chamou o Corpo de Bombeiros. Eles tentaram reanimar o homem, mas ele já estava sem vida.

