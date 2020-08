Mulher morre ao tentar proteger filho de 3 anos em tiroteio

247 - Uma mulher de 25 anos, que foi atingida por disparos dentro de um carro ao tentar proteger o filho de três anos. Segundo informações do portal Terra, pelo menos duas pessoas morreram desde o início da noite dessa quarta-feira, 26, quando começou um conflito entre facções rivais no morro de São Carlos, no Rio Comprido, zona norte do Rio.

Segundo a reportagem, um suspeito também foi morto após troca de tiros com a polícia. Ele chegou a invadir um condomínio e fez uma família refém – o sequestro acabou por volta de 7h da manhã desta quinta-feira, após intervenção do Batalhão de Operações Especiais. Além dele, dois comparsas foram feridos.

