Mulher morre após ser estuprada por três homens e enterrada viva em Minas

247 - Uma mulher foi assassinada na semana passada em Minas Gerais, ao ser enterrada viva por três criminosos que haviam abusado sexualmente dela momentos antes. Joana Darc, de 25 anos, foi encontrada morta em Medina na última terça-feira (15), quatro dias após ter desaparecido. Seu corpo estava enterrado no quintal de um imóvel abandonado. As informações são do portal Yahoo.

A necropsia realizada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Pedra Azul constatou que Joana morreu asfixiada e foi enterrada viva, após ter sido espancada com socos e chutes. Havia indícios de que a mulher havia sido estuprada.

O corpo também dava sinais de estar enterrado há mais de 72 horas, o que dificultou a realização dos exames.A investigação policial concluiu que foram três os autores do assassinato de Joana. Eles haviam deixado uma casa noturna próxima ao imóvel abandonado momentos antes do crime.

Dois criminosos seguem foragidos

Um dos acusados, de 21 anos, foi preso no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. Os outros, de 20 e 17, continua foragido.

O rapaz detido confessou que o trio manteve relações sexuais com Joana, mas garantiu que foram consensuais. Ele contou que, após o ato, um dos comparsas teria determinado a morte da mulher.

“Essa pessoa, nesse instante, teria efetuado dois golpes de faca contra a vítima, se retirado do local e ordenado que o menor de idade terminasse de matar a vítima e enterrasse o corpo no quintal daquela residência”, explicou o aspirante Danilo da Silva Guedes, da Polícia Militar de Medina.

Ao contrário do que narrou o rapaz preso, porém, o corpo da vítima não tinha nenhum sinal de ferimento feito com faca. A polícia, agora, trabalha para localizar os outros dois suspeitos.

