Mulher pede pizza no 190 e policial percebe que se tratava de violência doméstica

Revista Fórum - Uma mulher de 54 anos, moradora de Andradina (SP), entrou em contato com a Polícia Militar pelo 190 na noite desta quarta-feira (26) e fez um pediu uma pizza. O cabo que atendia aos chamados no Copom (Comando de Policiamento do Interior) percebeu que se tratava de um pedido de socorro. Ele solicitou que uma viatura se deslocasse até o local e confirmou as suspeitas. Era um caso de violência doméstica.

O suspeito, um homem de 57 anos, fugiu assim que viu a viatura se aproximar, de acordo com o Boletim de Ocorrência. A vítima contou que sofria agressões físicas e psicológicas do marido. Ela disse ainda que ele passou mais de 20 anos preso e desde que voltou para casa a agredia com xingamentos e ofensas. Mais cedo, ainda de acordo com relatos da vítima, ela e os filhos receberam ameaças de morte.

