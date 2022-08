Mulher prestes a ser queimada em pneus é resgatada na Comunidade do Cajueiro no RJ

Apoie o 247

247 - Uma mulher prestes a ser queimada em pneus foi resgatada por policiais militares, na tarde desta terça-feira (16), na Comunidade do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio. Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) encontraram a vítima amarrada, com os olhos vendados e a boca coberta por uma fita adesiva, cercada por pneus. Ela tinha marcas de agressões. A reportagem é do portal G1.

Os PMs chegaram até a vítima após informações passadas pelo Disque-denúncia.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia afirmou que a mulher estava sendo torturada e ia ser assassinada, após ser condenada à morte pelo “tribunal do tráfico”. Ela estava no alto da comunidade, em local conhecido como "Campo do Bure".

Aos agentes, a vítima disse que tinha sido levada de dentro de casa e que devia ter sido confundida com alguém. Ela ainda contou que foi muito xingada.

Moradores disseram que a mulher estava devendo dinheiro aos criminosos.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de Madureira. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

