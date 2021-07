Mulher que fraudou fila da vacina e debochou ao tomar 3ª dose é bolsonarista

Revista Fórum - Nesta quarta-feira (30), a veterinária Jussara Sonner, de Arujá (SP), foi às redes sociais para comemorar o fato de ter tomado a vacina da Janssen contra a Covid-19. Poderia ser apenas mais uma postagem em meio a outras tantas do tipo, visto que já se tornou habitual as pessoas celebrarem o momento da imunização. Essa, no entanto, foi a terceira dose que a veterinária tomou, em uma flagrante fraude à fila de vacinação.

Jussara já havia tomado 2 doses da Coronavac entre fevereiro e março deste ano, com direito a postagem de foto do cartão de vacinação nas redes sociais. Já na quarta-feira, a veterinária anunciou que tomou a vacina da Janssen, de dose única, por não se sentir segura com o que chamou de “vachina”.

“Fui em um bairro meio que de favela em Guarulhos, onde não havia computadores para verificação online. Uma sorte! Anotaram meus dados numa folha timbrada. Quando cair no sistema será tarde demais”, escreveu em seu Facebook, debochando do fato da unidade de vacinação não ter constatado que ela estava burlando o programa de imunização.

“Sei que nenhuma vacina é totalmente segura, pois não houve tempo para a realização dos testes. Mas como no início do ano tomei a ‘vachina’ estava bastante incomodada com isso. Esperei o tempo necessário, três meses, e hoje consegui tomar a da Janssen. Agora me sinto mais protegida, é dose única e estou liberada para viajar para onde eu quiser. Agora sim que viro jacaré”, completou ela pelo Instagram.

