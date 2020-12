Mulher relata estupro de negra e dependente química em Carrefour no Rio em 2017

Cátia (nome fictício) diz ter sido levada para uma sala por seguranças do estabelecimento, que a espancaram e estupraram após ter sido pega furtando em um Carrefour na zona norte do Rio de Janeiro em março de 2017 edit

247 - Cátia (nome fictício), mulher negra e dependente química, foi estuprada em um Carrefour no NorteShopping, no Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro, em 16 de março de 2017.

Segundo o relato de sua mulher, Claudia Elisa dos Santos, seguranças do estabelecimento a conduziram para uma sala onde a espancaram e estupraram com um cabo de uma escova de banho.

A violência ocorreu após Cátia ter sido pega pleas câmeras furtando produtos da loja. Na ocasião, ela prometeu devolver a comida e disse que ligaria para sua mulher para que levasse o dinheiro.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

Os homens foram indiciados, mas ainda não foram formalmente acusados. Um deles segue trabalhando na empresa.

“Ela mora na comunidade, é dependente química, não tem estudo, não tem ninguém por ela. Por isso até hoje ninguém correu atrás de nada, a gente ficou com muito medo de eles pegarem ela na rua, fazerem alguma maldade depois”, conta Claudia.

