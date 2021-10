Mulher resgatada de trabalho escravo em São José dos Campos (SP) receberá mais de R$ 300 mil de indenização

De acordo com as investigações, por mais de duas décadas, a mulher foi impedida de convivência social e trabalhava em jornada exaustiva, de segunda a domingo edit

247 - Uma mulher que foi usada como escrava por uma família em São José dos Campos (SP) vai receber mais de R$ 300 mil de indenização, em acordo homologado pela Justiça do Trabalho nesta quinta-feira (21). As informações são do jornalista Lauro Jardim, no Globo.

Ela foi resgatada de situação de trabalho análogo à escravidão após denúncia anônima. A mulher, de 46 anos, passou os últimos 25 anos na condição. Aos 13 anos, ela começou a trabalhar para a família da mãe da última "empregadora".

De acordo com as investigações, por mais de duas décadas, a mulher foi impedida de convivência social e trabalhava em jornada exaustiva, de segunda a domingo.

O "empregador" afirmou que o salário era pago na conta corrente da mãe da vítima, de quem ela não era próxima.

