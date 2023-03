Mulher resgatada de túmulo em MG está na UTI

Mulher foi encontrada por funcionários do cemitério que desconfiaram da sepultura fechada com tijolo e cimento fresco, e com vestígios de sangue edit

247 - Uma mulher de 36 anos que foi resgatada viva nesta terça-feira(28) de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, está internada na UTI em estado grave, informa o Uol.

De acordo com informações do hospital São João Batista, onde a mulher encontra-se internada desde a terça, a jovem chegou ao hospital com ferimentos na cabeça e vários cortes pelo corpo.

Entenda o caso

Os militares foram acionados por funcionários do cemitério que desconfiaram da sepultura fechada com tijolo e cimento fresco, e com vestígios de sangue.

A mulher contou aos policiais que estava em casa com o marido quando dois homens encapuzados invadiram o local e a agrediram. O companheiro da vítima também teria sofrido agressões, mas conseguiu se desvencilhar e sair do imóvel.

De acordo com o relato da mulher à PM, o crime foi cometido em função do ''extravio" de drogas e armas que estavam com ela. A Polícia Civil também confirmou a motivação, ao apontar desacerto referente a uma arma de fogo.

Segundo a polícia, os possíveis suspeitos, de 20 e 22 anos, foram identificados mas ainda não foram encontrados

