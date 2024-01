Mulher se revolta após passar 20 horas presa por erro em sistema de segurança no RJ (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma mulher que foi presa em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após ter sido identificada por câmeras de reconhecimento facial, foi solta depois de um erro no sistema ter sido constatado. Josiete Pereira do Carmo gravou um vídeo revoltada com a situação que passou durante o réveillon no Rio de Janeiro. Isso porque o sistema de reconhecimento facial utilizado pela Polícia Civil identificou que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e formação de quadrilha.

"Vocês não sabem trabalhar. Quero indenização. Quero meus direitos!", afirmou Josiete. De acordo com apuração do Metrópoles, a Secretaria de Segurança do Rio disse que "o sistema de reconhecimento facial utiliza um software com uma precisão muito grande, e se ele mostra alguma informação sobre uma pessoa com mandado de prisão em aberto é função da polícia chegar a esta pessoa e checar a informação".

