Mulher trans é espancada por dois homens em SP

247 - A mulher transexual Fernanda Frazão, de 26 anos, foi espancada por dois homens na madrugada deste domingo (27) dentro do Terminal Parque Dom Pedro II, no Centro de São Paulo. Eles deram chutes, socos e pisaram no rosto da vítima.

No boletim de ocorrências registrado na Delegacia da Mulher, um homem perguntou se Fernanda estava fazendo programa no local no momento em que ela estava comendo um lanche fora do terminal. A mulher disse ter reagido a um soco e, em seguida, foi agredida por um segundo rapaz, que seria amigo do primeiro agressor.

Segundo o portal G1, a mulher entrou no Terminal Parque Dom Pedro II e foi seguida pelos dois agressores. Usuários do terminal interferiram. Ao fugirem, os agressores levaram uma peruca que Fernanda Frazão usava.

A mulher foi socorrida na AMA da Sé. O delegado pediu um exame de corpo de delito, que foi feito no IML Central de São Paulo, e um retrato falado dos agressores.

Fernanda Frazão faz parte do grupo "Coletivo Arouchianos", que reúne ajuda para a população LGBTQIA+ carente, nas ruas do Centro.

De acordo com o coletivo, será solicitado à CPI da Violência Trans, da Câmara Municipal de São Paulo, que peça à SPTrans as imagens das câmeras de segurança para a identificação dos agressores.

Em nota, a SPTrans destacou que o "socorro foi feito de imediato pelos funcionários da empresa que administra o terminal, e que deram apoio no encaminhamento ao atendimento médico hospitalar".

"A SPTrans repudia qualquer tipo de agressão, violência ou discriminação no transporte e dependências públicas por esta razão realiza campanhas educativas sobre tolerância e respeito com materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais. A SPTrans segue à disposição da polícia para auxiliar nas investigações", completou.

