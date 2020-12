Mulheres do PT se solidarizam com Isa Penna e pedem cassação do mandato de Fernando Cury

De acordo com a secretaria de Mulheres do PT, "não pode haver conivência ou tolerância com um agressor de mulheres, conduta incompatível com a convivência em sociedade". "Defendemos a imediata cassação de Fernando Cury!", diz a nota em referência ao deputado do Cidadania-SP, após o caso de assédio contra Isa Penna (PSOL-SP) na Assembleia Legislativa de São Paulo edit

247 - A secretaria de Mulheres do PT emitiu nesta sexta-feira (18) uma nota de solidariedade à deputada estadual à Isa Penna (PSOL-SP), que denunciou assédio do deputado Fernando Cury (Cidadania-SP).

"Manifestamos nossa solidariedade à companheira Isa Penna e expressamos o nosso mais profundo repúdio ao deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP), que em uma tentativa nefasta de negar as imagens, usa as mulheres da sua convivência como argumento", diz o texto.

"Não pode haver conivência ou tolerância com um agressor de mulheres, conduta incompatível com a convivência em sociedade, muito menos com um representante do povo. Defendemos a imediata cassação de Fernando Cury!".

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, também cobrou a perda de mandato do parlamentar.

Veja agora a íntegra da nota emitida pela secretaria do PT:

O Brasil é um dos últimos países da América Latina no ranking elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela ONU Mulheres sobre os direitos políticos das mulheres na América Latina – o 9º entre 11 países. A política permanece sendo um ambiente hostil para elas e o machismo, representado pelo preconceito, o reforço de estereótipos, sistemáticos boicotes e tentativas de silenciamento, além de agressões verbais e físicas, explicam essa realidade.

Mais uma vez assistimos perplexas à imagem de uma parlamentar, a deputada estadual Isa Penna (Psol-SP), sendo vítima de importunação sexual, assédio sexual e, consequentemente, de violência política de gênero, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, enquanto exercia sua atividade parlamentar.

Manifestamos nossa solidariedade à companheira Isa Penna e expressamos o nosso mais profundo repúdio ao deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP), que em uma tentativa nefasta de negar as imagens, usa as mulheres da sua convivência como argumento.

A ampliação da participação das mulheres na política não pode ser apenas uma retórica eleitoral ou midiática, mas uma demanda a ser perseguida por todas e todos. Neste sentido, exigimos uma apuração séria, ágil e firme do Conselho de Ética da Alesp. Não pode haver conivência ou tolerância com um agressor de mulheres, conduta incompatível com a convivência em sociedade, muito menos com um representante do povo. Defendemos a imediata cassação de Fernando Cury!

Nenhuma a menos!

Basta de violência contra as mulheres!

Debora Pereira – Secretária Estadual de Mulheres do PT-SP

Anne Moura – Secretária Nacional de Mulheres do PT

Eleonora Menicucci – Coordenadora NAPP Mulher

