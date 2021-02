Mulheres e coletivos feministas lançam manifesto em apoio à Mônica Benício

247 - Cerca de 150 mulheres e coletivas feministas lançaram nesta segunda-feira (22) um manifesto apoiando o nome da vereadora Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, para a presidência da Comissão da Mulher da Câmara dos Vereadores do Rio.

Em um dos seus trechos o documento aponta: "a Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal do Rio de Janeiro [é] um importante espaço institucional para a efetivação dos direitos das mulheres na cidade, que precisamos ocupar enquanto feministas."

Entre as que subscrevem o manifesto estão personalidades do mundo artístico, como Camila Pitanga, Paula Lavigne e Zélia Duncan, referências do movimento feminista e outros movimentos sociais brasileiros como Débora Diniz, Schuma Schumaher, Vilma Reis e Raquel Rolnik, além de lideranças políticas como Erika Hilton, Luiza Erundina e as ex-ministras dos Direitos Humanos Maria do Rosário e Ideli Salvatti, e a ex-ministra de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci.

"Desde o início dos trabalhos legislativos coloquei meu nome à disposição para colaborar com o desenvolvimento das atividades da Comissão de Defesa da Mulher. Diante do manifesto lançado hoje reafirmo minha determinação de lutar para a promoção e defesa dos direitos das mulheres no Rio de Janeiro, pois uma cidade mais segura para nós mulheres é também uma cidade melhor para todos viverem", afirma Monica.

Leia a íntegra do manifesto aqui.

