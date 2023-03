Mulheres se enfurecem ao saberem que foram usadas como cobaias para coaches ensinarem aos alunos “a arte da conquista”

Apoie o 247

247 - Mais uma ação abusiva envolvendo coaches vem à tona. Vídeos feitos com celulares e por uma equipe com câmeras mostram a festa organizada em uma mansão no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, por dois estrangeiros que se dizem coaches de relacionamento e venderam cursos que prometiam ensinar como conquistar mulheres no Brasil.

O evento seria para os supostos alunos colocarem as técnicas em prática. De acordo com o portal G1, as mulheres ouvidas afirmam que não sabiam de nada. Os vídeos mostram homens e mulheres se divertindo, bebida, música e churrasco. Tudo, incluindo o transporte, oferecido pelos organizadores.

Segundo quatro jovens que estavam na festa, algumas imagens feitas na festa passaram a circular pelas redes sociais como propaganda para o grupo.

Ofendidas com a situação de completa exposição, elas procuraram canais de denúncia online, como o Disque Denúncia. Uma delas fez um boletim de ocorrência sobre o uso das imagens sem autorização.

