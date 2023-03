Multilaser, da qual secretário de Tarcísio é acionista, atrasa entrega de notebooks a escolas e é multada

Apoie o 247

247 - O secretário estadual da Educação, Renato Feder, anunciou na quinta-feira (16) que a Multilaser --empresa da qual ele foi CEO por 15 anos e ainda possui participação por meio de uma offshore-- será multada por atrasos na entrega de computadores adquiridos pela pasta. O valor da multa não foi divulgado.

Conforme noticiou o site Metrópoles, a Multilaser foi contratada pela secretaria no final do ano passado com o objetivo de fornecer 97 mil notebooks para as escolas paulistas em um prazo de até dois meses. A empresa deveria ter entregue os computadores até o final de fevereiro, o que não aconteceu --menos de 10% do total adquirido foi entregue no prazo.

Os contratos são de cerca de R$ 200 milhões.

Em nota, a Multilaser confirma que ainda não entregou todos os equipamentos dentro do prazo estabelecido em contrato. "Até o momento, a entrega do primeiro lote já foi concluída em 97,37%, o que representa 9.250 produtos", disse a empresa.

"Devido às entregas serem descentralizadas, ou seja, escola por escola, questões de logística e em regiões com dificuldade de acesso, como no caso do litoral norte de São Paulo, tiveram que aguardar e serão atendidas posteriormente".

Ao final de um evento sobre Educação no Palácio dos Bandeirantes, Feder afirmou que multas seriam aplicadas e notificações seriam enviadas para pelo menos duas empresas. "Provavelmente hoje", ele acrescentou.

A segunda empresa, informou depois a assessoria de imprensa do secretário ao Metrópoles, seria a Positivo.

Vale lembrar que Feder é dono de uma empresa offshore em Delaware, paraíso fiscal dos Estados Unidos. A offshore detém 28,16% das ações da Multilaser.

