“Múmia” deixada em rua de Santos (SP) ainda não foi identificada

247 - Desde a noite da última quarta-feira (29), moradores de Santos (SP) estão perplexos e curiosos com “múmia” encontrada em rua da cidade do litoral paulista. Um corpo, enrolado num lençol branco e amarrado por fitas adesivas, foi deixado no bairro residencial Vila Mathias, a menos de 100 metros de uma delegacia.

A Polícia Civil afirmou que o cadáver é de um homem, com algumas tatuagens, mas ainda não conseguiu identificá-lo. De acordo com os agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), a vítima apresentava sinais de enforcamento e um ferimento na cabeça, na região da nuca.

De acordo com testemunhas, o corpo foi deixado por passageiros de um carro preto, acompanhado de uma moto, que chegaram à rua Doutor Edgard Boaventura por volta das 20h. Eles fugiram quando um caminhão coletor de resíduos se aproximou.

