Município de SP começa a imunizar nesta quarta todos os funcionários de unidades básicas

247 - A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar nesta quarta-feira (27) todos os funcionários de hospitais públicos e privados que são referência no tratamento contra o coronavírus na cidade. Também serão contemplados funcionários de unidades básicas de saúde, idosos em centros de acolhidas e pessoas com transtornos mentais que moram em residências terapêuticas.

“Nós vamos dar um passo muito importante, nós vamos vacinar todos os profissionais e auxiliares de saúde que estão nos hospitais públicos e privados que são exclusivamente Covid", afirmou o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. "Naqueles hospitais públicos e privados que são parcialmente Covid nós já imunizamos os profissionais de saúde e vamos imunizar os funcionários que trabalham na cozinha, na limpeza, da administração, na coleta de exames", acrescentou, de acordo com relato do portal G1.

O aumento do público-alvo da vacinação na capital ocorre após o recebimento de 165.300 doses da vacina AstraZeneca. No domingo (24), o estado de São Paulo recebeu as 501 mil doses da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

"E vamos ampliar e vacinar todos os funcionários da prefeitura que trabalham na atenção básica: nas UPAs, nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos, nas AMAS, AMAS Especialidades, nas UBSs Integradas e todos os agentes comunitários de saúde serão vacinados", acrescentou.

