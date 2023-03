Município do Rio é afetado por temporais e entra em estágio de atenção

Apoie o 247

247 - Um temporal caiu nesta quinta-feira (30) sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e provocou transtornos no início da noite desta quinta-feira (30). A capital fluminense entrou em estágio de atenção às 19h45, informou o Centro de Operações da prefeitura. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco.

Ao todo, 68 sirenes de alerta em comunidades foram acionadas devido ao risco de deslizamento.

As chuvas afetaram a operação do corredor Transcarioca do BRT.

O Corpo de Bombeiros atenderam mais de 50 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas no estado.

