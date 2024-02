Música no evento de Marta não tem conexão com passado amoroso, diz Eduardo Suplicy

Apoie o 247

247 - No evento de retorno de sua ex-esposa Marta Suplicy ao PT, onde ela anunciou sua candidatura a vice-prefeita na chapa liderada pelo deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), o deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) apresentou a canção “Eu sei que vou te amar”.

Em seguida, o parlamentar interpretou "Blowin in the Wind". Ele e Marta mantiveram um relacionamento durante 40 anos, finalizando em 2001. Atualmente, Marta é casada com o empresário Márcio Toledo.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, Suplicy explicou, após o evento, que escolheu a música de Vinicius de Moraes para cantar devido à sua beleza e destaque no repertório nacional. Ele ressaltou que a seleção da canção não estava relacionada ao seu casamento anterior com Marta.

🇧🇷 Eduardo Suplicy canta "Eu sei que vou te amar" no ato de filiação da ex-esposa, Marta Suplicy, ao PT.pic.twitter.com/jOTzBXulQm February 2, 2024

