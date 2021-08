Mutirão Lula Livre volta em nova fase, desta vez para combater fake news e debater a crise no país

Após a recuperação dos direitos políticos de Lula, a iniciativa pretende instalar em espaços públicos de diversas cidades do país pontos de diálogo com o objetivo combater a desinformação. A ideia é também levar aos cidadãos não engajados as discussões sobre as consequências dos golpes que retiraram os trabalhadores no centro da agenda edit

Por Cida de Oliveira, da RBA - Uma das principais atividades dos comitês em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Mutirão Lula Livre será retomado a partir deste sábado (28), com novo formato. Após a recuperação dos direitos políticos de Lula, a iniciativa pretende instalar em espaços públicos de diversas cidades do país pontos de diálogo com o objetivo combater a desinformação. E também de promover reflexões para o enfrentamento das crises pelas quais passa o Brasil.

Hoje (28), na Praça da República, região central da capital paulista, há uma apresentação musical Mil Vozes de Sampa. Nas demais cidades, já se aponta uma diversidade de atividades: ações simbólicas nas ruas, banquinha para diálogo direto com a população e muita solidariedade com quem mais precisa.

Amanhã acontece o Encontro de Gigantes, uma programação na praia de Copacabana. O boneco inflável Lula Gigante, do Comitê Lula Livre Brasil Livre do RJ encontrará o Coral Mil Vozes por Lula a partir das 11h30, no posto 3. Haverá ainda uma revoada de 313 pipas, sendo 213 vermelhas e mais 100 unidades em verde e amarelo. A ação conta com apoio do Coletivo Alvorada, de Minas Gerais. A presença do TromPetista, Fabiano Leitão, está confirmada nas atividades de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Lula Livre Brasil Livre

“Fizemos uma reunião muito instigante, com ampla representatividade do Brasil inteiro. Todo mundo está muito animado com essa nova fase. E também com a possibilidade de retomar as ruas”, disse Rosane Silva, do Comitê Nacional Lula Livre Brasil Livre. O objetivo do mutirão é tentar ampliar as ações para além dos círculos da militância. Ou seja, levar aos cidadãos não engajados as discussões sobre as consequências dos golpes que retiraram os trabalhadores no centro da agenda. Primeiro, o impeachment em 2016; depois, a prisão arbitrária de Lula em 2018, e sua exclusão da eleição presidencial.

Desse modo, ouvir o que têm a dizer as pessoas afetadas por essas crises e, ao mesmo tempo, apresentar-lhes propostas para sair dela. Os comitês pretendem praticar o velho “de porta em porta” e ocupar praças e ruas com banquinhas e ações simbólicas. “O diálogo direto com o povo”, resume Rosane.

As mobilizações estão interconectadas com as lutas em curso e os comitês de base têm participado da diversidade de atos Fora Bolsonaro pelo país. O Mutirão Lula Livre do próximo sábado se conecta a esse calendário que aponta para uma crescente convocação da população mais pobre e da classe trabalhadora para participação, no próximo 7 de setembro, das manifestações do Grito dos Excluídos e pelo Fora Bolsonaro. Em São Paulo, os organizadores recorreram ao Ministério Público Federal para poder realizar a manifestação na Avenida Paulista. Isso porque o local acabou “reservado” a atos antidemocrático e pró-bolsonaro.

O Brasil ainda não está livre

“Lula está livre, mas o Brasil ainda não está livre do fascismo, do neoliberalismo e de toda opressão e exploração. Por isso a Campanha continua no ar e chamamos os Comitês para levantar a bandeira Lula Livre Brasil Livre”, encoraja Severino “Cabelo”, que também integra a coordenação do Comitê Nacional.

Ele continua: “Não podemos ainda nos dar ao luxo de enrolar nossas bandeiras e guardar nossos estandartes, porque precisamos defender o Brasil Livre do desemprego, da miséria, do fascismo”, concluiu.

