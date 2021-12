Na cidade de SP, testes de influenza A e B serão disponibilizados nas UBSs

Apoie o 247

247 - A partir de quinta-feira (30), 150 mil testes rápidos adquiridos pela Prefeitura de São Paulo estarão disponíveis para o diagnóstico de influenza A e B nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

Os testes serão destinados a pacientes que têm procurado as unidades de saúde com sintomas de gripe, movimento que vem crescendo na capital paulista desde o início do mês.

Na última terça-feira (28), a Prefeitura iniciou uma campanha de vacinação para todas as idades contra o vírus da Influenza, exceto bebês com seis meses de idade. Todos aqueles que não receberam o imunizante em 2021 poderão se vacinar.

