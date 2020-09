Na crise da pandemia, São Paulo perdeu entre 50 mil e 75 mil bares e restaurantes

247 - Cerca de 75 mil bares e restaurantes foram fechados definitivamente durante os seis meses de quarentena oficial no estado de São Paulo.

As baixas se acumulam desde 24 de março, quando um decreto do governador João Doria (PSDB) restringiu o funcionamento do comércio, devido à pandemia da Covid-19.

Reportagem da Folha de S.Paulo indica que entre 20% e 25% dos estabelecimentos de alimentação encerraram as atividades no país. Em São Paulo, o levantamento aponta de 50 mil a 75 mil restaurantes, bares e lanchonetes paulistas falidos por falta de faturamento.

A asfixia financeira é a principal queixa das duas entidades que representam o setor: a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e a ANR (Associação Nacional de Restaurantes).