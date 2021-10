Na delegacia, além de selfie, Monique comeu pizza e Jairinho fez piada 9 dias após morte de Henry

É o que diz o delegado Édson Henrique Damasceno, que investigou a morte do menino Henry Borel, em primeira audiência do caso na Justiça edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Portal Metrópoles - Nove dias após a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, a mãe do garoto, a professora Monique Medeiros, e o então padrasto, o ex-vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, passaram mais de 12 horas na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Eles ficaram muito à vontade para falar sobre o pequeno, morto em 8 de março. Na ocasião, pediram pizza e até fizeram brincadeiras. Foi o que revelou o responsável pela investigação do caso, o delegado Edson Henrique Damasceno, que presta depoimento nesta (6/10), no 2º Tribunal do Júri, na primeira audiência sobre o caso

“Monique se mostrou muito à vontade. Ela é Jairinho comeram pizza na delegacia. Jairo fez brincadeiras, como ‘minha minha mulher está na sala com três homens'”, relatou Damasceno. Ainda na unidade, Monique também tirou uma selfie e postou nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (6), no banco dos réus, a mãe cuidou do visual para a sessão: trançou o cabelo e usou batom, mas abandonou as unhas compridas.

Jairinho pediu para acompanhar por videoconferência no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó. O ex-político responde a outros dois casos de violência contra filhas de ex-mulheres.

PUBLICIDADE

O casal foi denunciado por tortura e homicídio triplamente qualificado com emprego de tortura pelo Ministério Público. Para o promotor Fábio Vieira houve “sadismo” da parte de Jairinho e “interesse financeiro” por parte de Monique.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE