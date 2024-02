Na retomada dos trabalhos legislativos, Câmara de São Paulo decide nesta terça-feira destino da CPI que mira o padre Júlio

Vereadores discutem instalação da CPI das ONGs, com possibilidade de investigar trabalho assistencial do padre Júlio Lancellotti na Cracolândia edit

247 - A Câmara Municipal de São Paulo deve deliberar nesta terça-feira (6), a possível instalação da CPI das ONGs, que tem como principal foco a atuação do padre Júlio Lancellotti à frente da Pastoral do Povo de Rua da Igreja Católica.A decisão será tomada em uma reunião dos líderes das bancadas agendada para às 14h. Nesse encontro, será debatido se o pedido de instalação da CPI poderá avançar, mesmo enfrentando uma fila com 42 outras comissões parlamentares de inquérito na frente, antes de ser levado para votação na Casa, destaca o Metróples.

Ainda de acordo com a reportagem, até o momento não houve nenhum acordo firmado entre os partidos da Câmara para impulsionar a CPI das ONGs, e a tendência é que ela não prospere.

A proposta, surgida no fim do ano passado, ganhou destaque quando o vereador Rubinho Nunes (União) detalhou que as atividades do padre Júlio Lancellotti, especialmente seu trabalho na Cracolândia com dependentes químicos, seriam objeto de investigação.

Desde que o padre Júlio foi incluído no escopo da CPI, sete dos 24 vereadores que haviam assinado o requerimento de investigação afirmaram que reconsiderariam suas posições. No entanto, eles planejam manter o apoio à proposta caso a CPI se concentre exclusivamente na apuração da aplicação de recursos públicos repassados a ONGs que atuam na Cracolândia, excluindo assim o trabalho do padre Júlio Lancellotti.

