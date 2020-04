Na Sexta-Feira Santa, São Paulo manda recado vom pixações: “Bolsonaro assassino”

Revista Forum - "Bolsonaro assassino”. Com essa mensagem que muitos paulistanos começaram essa sexta-feira (10), data celebrada pelos cristãos como “Sexta-Feira Santa”.

Pixações de protesto contra o presidente foram registradas em ao menos três pontos da capital paulista, duas delas na Marginal Pinheiros.

As críticas contra Bolsonaro têm se intensificado na medida em que o presidente segue minimizando a pandemia do coronavírus. Enquanto o mundo todo prega medidas de restrição, o capitão da reserva defende o fim do isolamento social que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), deve provocar mais mortes.

