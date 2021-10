“Nada vai mudar”, diz novo presidente da Fundação Palmares

O novo presidente da Fundação Palmares, Marcos Petrucelli, endossa a política do seu antecessor, Sergio Camargo, conhecido por declarações racistas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O novo presidente da Fundação Palmares, Marcos Petrucelli, afirmou que nada mudará na instituição, antes presidida por Sergio Camargo, conhecido por declarações racistas, apesar de ser negro.

"Falei agora com Sérgio Camargo! A saber 1: por determinação judicial, eu, Marcos Petrucelli, agora sou o gestor de pessoal da Fundação Palmares. Posso contratar e exonerar quem eu quiser, inclusive o próprio Sérgio. A saber 2: Nada vai mudar! Sergio Camargo e o presidente", declarou Petrucelli.

A Justiça do Trabalho afastou, na segunda-feira, 11, o bolsonarista Sérgio Camargo. A medida foi consequência de uma ação do Ministério Público do Trabalho após denúncias de assédio moral e perseguição ideológica contra servidores.

PUBLICIDADE

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de "filha da puta" por ele. Também afirmou que o movimento negro é uma "escória maldita" e formado "vagabundos".

Diante de intensos protestos contra o racismo policial nos Estados Unidos, o presidente da Fundação Palmares afirmou que o movimento Black Live Matters (Vidas Negras Importam) é um "lixo esquerdopata!".

PUBLICIDADE

Falei agora com Sérgio Camargo!

A saber 1: por determinação judicial, eu, Marcos Petrucelli, agora sou o gestor de pessoal da @PalmaresGovBr . Posso contratar e exonerar quem eu quiser, inclusive o próprio Sérgio.

A saber 2:

NADA VAI MUDAR!!!@sergiodireita1 é o presidente! https://t.co/mc8vLipHK8 — Marcos Petrucelli (@MarPetrucelli) October 11, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE