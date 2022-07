Não adianta Michelle dizer que Bolsonaro gosta de mulheres, diz Valente após nova pesquisa BTG/FSB

O deputado federal do PSOL-SP destacou que o ex-presidente Lula tem uma porcentagem de voto no público feminino muito superior à de Jair Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) destacou, nesta segunda-feira (25), que os votos das mulheres são algumas das principais causas da liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas eleitorais. O petista está perto de uma vitória em primeiro turno, de acordo com levantamento do Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual e divulgado nesta segunda.

"Lula vence Bolsonaro por 46% a 24% entre mulheres (pesquisa BTG/FSB). Não adianta Michelle dizer que ele gosta de mulheres, toda uma história de machismo, misoginia e um governo da fome, da pandemia, do ataque aos direitos do povo provam o contrário", escreveu o parlamentar no Twitter.

Ao citar Michelle, Valente fez referência à declaração da primeira-dama, que tentou convencer o público de que Jair Bolsonaro (PL) gosta de mulheres. Ela participou do evento que oficializou a candidatura do marido à reeleição, nesse domingo (24), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

"Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para mulheres, para a proteção das mulheres. Setenta leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos com microcefalia de receber o BPC (Benefício de Prestação Continuada)", afirmou.

July 25, 2022

