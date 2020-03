“Não brinque com a vida das pessoas”, diz Haddad a Bolsonaro

O ex-prefeito Fernando Haddad criticou mais uma postura irresponsável de Bolsonaro, que passeou nas ruas nas cidades satélites do DF neste domingo e não toma nenhuma ação efetiva no combate à pandemia. "Não brinque com a vida das pessoas", diz Haddad edit

“Não brinque com a vida das pessoas. Qual a orientação do seu “governo” afinal? Por que a demora em tomar decisões e implementá-las? Por que tantos sinais trocados? Você está tonto e não está à altura do cargo. Que lástima!” diz Haddad.

Com casos de mortes por coronavírus aumentando no país, Bolsonaro segue batendo na tecla de que a medicação cloroquina irá salvar a vida dos contaminados pelo vírus. No entanto, a comunidade médica insiste que seu uso não é seguro e que precisa ainda passar por testes.

Além disso, Bolsonaro insiste que os brasileiros devem romper com a quarentena e voltar aos seus postos de trabalho, defendendo a reclusão apenas de idosos.

