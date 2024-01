"Não descansaremos enquanto não houver justiça", diz Anielle Franco

Irmã de Marielle diz que a descoberta do mandante é um dever do estado brasileiro edit

247 – A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se manifestou sobre as informações que circularam a respeito das investigações sobre o assassinato de sua irmã, Marielle Franco. "Recebi as últimas notícias relacionadas ao caso Marielle e Anderson e reafirmo o que dizemos desde que a tiraram de nós: não descansaremos enquanto não houver justiça", postou ela em seu X (antigo Twitter).

"A nossa família aguarda os comunicados e resultados oficiais das investigações e está ciente do comprometimento das autoridades para a resolução do caso. A resposta sobre esse crime – quem mandou matar Marielle e Anderson e o porquê – é um dever do Estado brasileiro", acrescentou. Em nota, a Polícia Federal pediu cautela na divulgação de informações. Confira:

A Polícia Federal informa que está conduzindo há cerca de onze meses as investigações referentes aos homicídios da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes.

Ao longo desse período, a Polícia Federal trabalhou em parceria com outros órgãos, notadamente o Ministério Público, com critérios técnicos e o necessário sigilo das diligências realizadas.

Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário.

As investigações seguem em sigilo, sem data prevista para seu encerramento.

A divulgação e repercussão de informações que não condizem com a realidade comprometem o trabalho investigativo e expõem cidadãos.

